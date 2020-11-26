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Соловьёв зарегистрировал свой товарный знак для брелоков и ручек

14:31, 26 ноября 2020
Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: vsoloviev.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв зарегистрировал новый товарный знак «Кулак справедливости». Журналист планирует выпускать под этим брендом сувенирную продукцию: брелоки, футболки, ручки, блокноты, обложки и другие товары.

Как пишет портал Sobesednik.ru, в качестве адреса Соловьёв указал квартиру на Долгоруковской улице. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 64,5 миллиона рублей.

Ведущий выпускает одноимённую передачу на YouTube, она посвящена боевым искусствам.

Ранее Соловьёв предложил купить Одессу у Украины, писал NEWS.ru. По его словам, сделка будет похожа на покупку обанкротившихся предприятий, когда покупатель берёт на себя все долги и расходы. Соловьёв считает, что можно купить все территории до Приднестровья, ведь в истории уже был такой прецедент, когда в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой.
 

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