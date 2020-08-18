Соловьёв сообщил, что гениталии в эфире ему показал «диджей из Америки»

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Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистами объяснил инцидент с человеком, который в эфире программы журналиста представился рабочим БелАЗа, участвующим в забастовке после выборов президента Белоруссии, и показал в камеру свои гениталии.

Ведущий отметил, что это был прямой эфир, а в таком формате могут происходить неожиданные вещи. По словам Соловьёва, «коронавирус давит людям на мозги». Что же касается мужчины, обнажившегося в кадре, журналист подчеркнул, что к забастовкам и к самому заводу он никакого отношения не имеет. Более того, звонок в студию поступил не из Белоруссии, а из США.

Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом, — цитирует Соловьёва издание «Подъём».

Как ранее передавал NEWS.ru, рабочий продемонстрировал Соловьёву свои половые органы в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE».

Телеведущий, поприветствовав гостя, назвавшегося Анатолием, попросил рассказать его о забастовке на предприятии и поделиться своими мыслями относительно происходящего. Рабочий пообещал «сейчас рассказать» и передвинул камеру гаджета к своим гениталиям. Сразу же после этого гостя вывели из эфира.

Соловьёв посмеялся над поступком гостя.