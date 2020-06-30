Соловьёв обвинил Собчак в двуличии за слова о «детях-гадёнышах»

https://static.news.ru/photo/84062824-bb2c-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв припомнил телеведущей Ксении Собчак её слова о детях-гадёнышах в связи с готовящимся кино о битых в монастыре подростках. Журналист обвинил экс-ведущую «Дома-2» в лицемерии и двуличии.

Своё мнение о Собчак Соловьёв высказал в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube.

Поводом стало интервью Собчак с бывшей соведущей Соловьёва Анной Шафран. Собчак сейчас планирует снять фильм о насилии над подростками в Среднеуральском монастыре, где, само собой, займёт сторону «бедных детей».

Соловьёв в ответ на это благородство включил запись своего разговора с Собчак, в котором телеведущая называет детей «гадёнышами».

Ксения Анатольевна забыла. Давайте послушаем знаменитый диалог, который стал публичным. Чтобы было ясно, что когда из себя корчит девицу дама, которая такой не является, — заявил Соловьёв, после чего позвонил экс-кандидату в президенты по видеосвязи.

Собчак, выслушав претензии, заявила, что всё ею сказанное прозвучало в «личной беседе», и в этом случае можно говорить «всё, что угодно». Соловьёв уточнил, отстаивает ли этим Собчак право на двуличие и лицемерие, на что ведущая ответила, что отстаивает право «на личное общение с любыми людьми».

На тот момент лицемерия никакого не было, — заявила Собчак, отметив, что на тот момент она была чайлд-фри и у неё не было ребёнка.

Соловьёв заметил, что этот фрагмент личной записи могла бы использовать в интервью и Шафран, но она — «добрый человек» и не стала этого делать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак снимет фильм о насилии над подростками в Среднеуральском женском монастыре. Работа может существенно повлиять на имидж схиигумена Сергия, мнения которого не всегда разделяли, но благотворительные проекты поддерживали.