Соловьев анонсировал дату своей свадьбы Дмитрий Соловьев сообщил, что его свадьба с Диной Авериной состоится 7 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Соловьев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев заявил «Матч ТВ», что 7 июля 2025 года состоится его свадьба с гимнасткой, серебряным призером Олимпийских игр в Токио Диной Авериной. По его словам, дату бракосочетания они выбрали вместе.

Подготовка идет полным ходом, нам в плане реализации помогают агенты. Хотим, чтобы это был красивый праздник и мы ничего не упустили. Главное, чтобы мы были счастливы в этот день, — рассказал фигурист.

Ранее сообщалось, что Соловьев сделал предложение Авериной. Гимнастка согласилась выйти за него замуж. Аверина уточнила, что предложение было сделано 14 февраля — в День всех влюбленных. Спортсменка выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период».

До этого фигурист рассказывал, что его чувства к гимнастке Дине Авериной трудно передать словами. Они много времени проводили вместе на шоу «Ледниковый период», где выступали в паре. Когда влюбляешься, теряешь голову, становишься как дурак, объяснил спортсмен.

В возрасте 17 лет Соловьев женился на ровеснице-фигуристке Екатерине Лобановой. Через четыре года у них родился сын Александр. Соловьев активно участвовал в его воспитании. В 2010 году супруги решили развестись. Соловьев и Лобанова остались друзьями. Спортсмен поддерживает общение с сыном.