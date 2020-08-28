Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда

https://static.news.ru/photo/6a62f630-e94a-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Ликвидация Пенсионного фонда России (ПФР) может лишь усугубить проблемы, на которые указала Счётная палата. Такое мнение высказал замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Так он прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия», который призвал ликвидировать ПФР после выявленных там серьёзных нарушений, а пенсии выплачивать напрямую из федерального бюджета. По мнению политика, стране не нужен посредник, из-за которого граждане недополучают деньги.

Однако Горлин указал на то, что такая идея никак не обоснована — она не содержит ни расчётов, ни анализа последствий.

Он пояснил, что задача пенсионной системы не только в том, чтобы выплачивать производить выплаты, но и в том, чтобы рассчитывать их размер с учётом пенсионных прав: перед тем как выплачивать пенсию, нужно определять сколько платить.

Если ликвидировать ПФР, то все равно придётся перевести большую часть персонала — тех, кто занимается расчётом назначения пенсии и поддержкой информационной системы ПФР, а также администрированием выплат пенсионного капитала, материнского капитала, единовременных денежных выплат, других социальных пособий, — в другое ведомство, на которое будут возложены соответствующие функции, — цитирует Горлина РИА Новости.

Между тем, как писал NEWS.ru, Счётная палата выявила нарушения как раз в системе персонифицированного учёта ПФР и расчёта размера выплат. Ошибки чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии: один и тот же человек может иметь два и более счёта пенсионного страхования, однако пенсия начисляется только с одного.

Также выяснилось, что в ПФР присваивали один и тот же номер СНИЛС двум и более гражданам.

Кроме того, несвоевременное поступление сведений в ПФР порою приводит к тому, что Фонд начисляет пенсии и после смерти граждан. Деньги с их счетов беспрепятственно снимают родственники умерших.