Счётная палата выяснила, почему ПФР недоплачивает россиянам пенсии

https://static.news.ru/photo/0cada4b0-e65a-11ea-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии.

Об этом говорится в отчёте аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах, сообщает РИА Новости.

За каждым россиянином закреплён «Индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица». Иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС. Проблема с начислением пенсий возникала из-за объединения лицевых счетов. В этом случае она должна выплачиваться исходя из взносов по всем счетам, но этого не происходило.

Также к необоснованному занижению пенсии приводила и смена фамилии. По данным аудиторов, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов. В Счётной палате выборочно проверили 45 пенсионных дел с объединением счетов. Более чем в 50% случаев выявлены нарушения. Из-за них пенсионеры недополучили 2,2 млн рублей. Сейчас деньги им возвращены.

За период с 2017 по 2019 годы ПФР объединил счета у 89,8 тысячи россиян. Аудиторы не исключают, что все эти пенсионеры недополучили пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уже в 2020 году часть российских пенсионеров ожидает повышение пенсий более чем на 5600 рублей в месяц. Изменение коснётся прежде всего людей, возраст которых достиг почтенных 80 лет. Для того чтобы пенсия стала больше, по достижении 80 лет гражданин не должен подавать никакие заявления в ПФР. Прибавка будет начислена «автоматом», а выплачивать её начнут уже со следующего месяца после дня рождения.