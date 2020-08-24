Пенсии «мёртвым душам» выплачивали в РФ на миллионы рублей

https://static.news.ru/photo/32a1672a-e65e-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несвоевременное поступление сведений о смерти россиян в Пенсионный фонд РФ (ПФР) приводит к тому, что территориальные органы ПФР выплачивают пенсии и после смерти граждан. Деньги с их счетов без препятствий снимают родственники умерших.

Такие данные содержатся в отчёте Счётной палаты России, составленном по итогам проверки персонифицированного учёта в ПФР в 2017–2019 годах, сообщает РИА Новости.

По данным аудиторов, к 1 января 2020 года только в двух территориальных органах ПФР переплаты умершим россиянам составили 377,035 млн рублей. Это деньги, полученные их родственниками. Вернуть их можно лишь через суд.

Аудиторы выборочно проверили сведения о смерти 40 россиян. В 13 случаях информация поступила в ПФР значительно позже даты смерти.

Территориальные органы ПФР на 1 марта 2020 года имели сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших граждан, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. В Счётной палате также отметили, что информационные базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что идеальный размер пенсии, которую хотели бы получать россияне, составляет 59 тысяч рублей. По их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте, сказано в исследовании НПФ Сбербанка. Впрочем, блага от государства ждут далеко не все. Примерно каждый десятый из тех, кто в принципе делает накопления, предпочитает самостоятельно откладывать деньги на старость.