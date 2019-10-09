https://static.news.ru/photo/4b5b276e-ea9d-11e9-b487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Самым популярным внутренним направлением на ноябрьские праздники оказался город Сочи. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Подмосковье.

В топ-5 направлений на ноябрьские даты у жителей Центральной России вошли как черноморские курорты, так и традиционно популярные экскурсионные направления. Лидером текущего спроса у большинства игроков является Сочи, где очень востребован отдых на побережье и в отелях Красной Поляны, — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

По информации участников рынка, активного спроса на ноябрьские праздники они не ждут, востребованность на пиковые даты в целом соответствует прошлогодним значениям.

Ранее News.ru писал, что стоимость отдыха на морском побережье Турции и Испании, а также экскурсионные туры в Европу становятся всё недоступнее для россиян. Об этом говорится в отчёте Росстата. Зарубежные путёвки за последние десять лет подорожали почти вдвое и не компенсируются ростом зарплаты.