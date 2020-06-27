Собянин: ситуация в Москве не стала хуже после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/9f5883c6-b909-11ea-9b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы после снятия ограничений не произошло. Об этом 28 июня сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам главы города, на начальном этапе снятия ограничений многие «потирали ручки» и говорили, что Москва рано принимает это решение. Были люди, которые прогнозировали нечто ужасное, однако ничего такого не произошло. Столица прошла и пики пандемии, и ситуации, когда была реальная опасность, что число заражённых может резко увеличиться.

Собянин заметил, что за последнюю неделю в Москве уменьшилось количество заболевших, госпитализированных граждан и тяжело больных пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Мэр заявил, что общая ситуация улучшается.

Конечно, что происходило в Москве, во многом основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали в Москве. С каждодневной и чуткой поддержкой президента, правительства России, граждан, москвичей и нашего замечательного медицинского сообщества. Всё это вместе дало тот эффект, который можно считать одной из лучших практик сегодня. Мы начали принимать меры, которые начали принимать другие города, оказавшиеся примерно в такой же ситуации, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.

23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений, введённых на фоне пандемии COVID-19. В его рамках возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, также стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Собянин заявил, что спорт в столице быстро восстановится после пандемии коронавируса. По его словам, уже сейчас спортивные сооружения в столичных парках и скверах «бурно возвращаются».