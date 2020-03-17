https://static.news.ru/photo/d3cfb4ca-6851-11ea-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал российского лидера Владимира Путина об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули карантинный центр по коронавирусу в Коммунарке.

Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одарённых, оттуда решили (уклониться) от лечения, — рассказал Собянин.

Путин уточнил, что пациенты «дёрнули» из больницы.

Российский президент посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Его сопровождал столичный градоначальник Сергей Собянин.

NEWS.ru писал, что Собянин доложил Путину об идентификации 95% людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом. По его словам, с ними идёт дальнейшая работа. Мэр Москвы отметил, что контроль режима самоизоляции проверяют с помощью обработки «больших данных» с камер видеонаблюдения и визуализации улиц.

Всего в мире коронавирусом нового типа заразились более 182 тысяч человек. Скончались — 7,1 тысячи человек, более 78 тысяч выздоровели.

В России коронавирус диагностирован у 93 человек, из них 90 — граждане России, 2 — граждане КНР, 1 — гражданин Италии. Выписаны по выздоровлении двое граждан КНР, гражданин России и гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.