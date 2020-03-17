https://static.news.ru/photo/5f8e23c6-684c-11ea-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что 95% вернувшихся из очагов заражения коронавирусом идентифицированы.

95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идёт следующая работа, — сказал Собянин в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Он также отметил контроль за соблюдением режима самоизоляции с помощью обработки «больших данных» с камер видеонаблюдения и визуализации улиц.

Как ранее писал NEWS.ru, все те, кто прилетел из стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, смогут заполнить анкету онлайн.