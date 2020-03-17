Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что 95% вернувшихся из очагов заражения коронавирусом идентифицированы.
95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идёт следующая работа, — сказал Собянин в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Он также отметил контроль за соблюдением режима самоизоляции с помощью обработки «больших данных» с камер видеонаблюдения и визуализации улиц.
Как ранее писал NEWS.ru, все те, кто прилетел из стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, смогут заполнить анкету онлайн.
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