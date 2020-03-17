https://static.news.ru/photo/2bc350b0-682a-11ea-94f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все те, кто прилетел из стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, смогут заполнить анкету онлайн.

Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в первую очередь всем прибывшим необходимо сообщить о своём приезде.

По её словам, в городе работает специальная горячая линия, где можно проконсультироваться и оформить больничный лист.

Анкету можно заполнить на портале Mos.ru, позвонить можно на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-09, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал NEWS.ru, жителей Москвы переведут на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома, а также возможен ряд других серьёзных ограничений.