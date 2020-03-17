https://static.news.ru/photo/46daa3b4-681e-11ea-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самовольно покинувшие «коронавирусную» больницу в посёлке Коммунарка в ТиНАО обнаружены и продолжат проходить лечение в соответствии со стандартом.

Пребывание в больнице на протяжении двух недель является необходимостью из-за длительного инкубационного периода нового вируса. По правилам, выписка пациентов возможна после дважды отрицательного теста на COVID-19 и при отсутствии симптомов, передаёт ТАСС.

Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих, — заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. На территории России на данный момент зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.