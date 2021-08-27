Собянин рассказал, как будут работать школы Москвы в новом учебном году

Столичные власти надеются, что в новом учебном году пандемия коронавируса не отразится на работе школ и ученики будут получать знания в очном формате. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину, — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что в прошлом учебном году, несмотря на переход на дистанционное обучение, столичные школьники достойно сдали экзамены. По его словам, это свидетельствует о сохранении высокого уровня образования в Москве.

Мэр добавил, что за лето в Московскую электронную школу ввели новые системы, появились возможности для подгрузки «самого лучшего образовательного контента», в том числе с частных платформ.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах будут усилены противоэпидемические меры. При этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что планов о переходе на дистанционное обучение нет. Он также опроверг слухи о том, что в школы якобы не будут допускаться учащиеся, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.