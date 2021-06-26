Собянин объяснил, зачем решил ввести QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение об использовании небумажных сертификатов по коронавирусной инфекции принято, поскольку существует «много жулья», а QR-код даёт защиту от них. Его слова приводит «Россия 1».

Почему не бумажный? Зайдите в Интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что QR-код является самым оптимальным и надёжным способом. Мэр Москвы добавил, что бумажный сертификат можно взять в поликлинике и при необходимости показать.

Собянин рассказал, что Москва заново переживает пандемию, практическим побеждён уханьский вариант коронавируса и если бы не было новой мутации, то город бы вышел из пандемии и никаких проблем бы не было, поскольку заболеваемость ушла бы практически в ноль.

Ранее столичные власти отменили ограничения по работе в ночное время ресторанов и кафе, которые внедрили систему QR-кодов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк во время совещания с представителями общепита.