Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы

https://static.news.ru/photo/31a6c48c-c845-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что развитие экономики столицы выйдет на нормальный уровень в течение следующих шести месяцев, если не произойдёт ничего радикального.

По словам столичного градоначальника, сегодня большинство предприятий находится в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавируса, однако она выправляется.

Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжёлой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы, — рассказал Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также уточнил, что в Москве хорошими темпами восстанавливается торговля, общепит, а также малый и средний бизнес.

Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день, они примерно такие же, как и в прошлом году. Идёт активное восстановление, — заключил мэр.

В настоящее время в Москве отменены почти все введённые в связи с пандемией ограничения. С 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройке лидеров находятся США. Бразилия и Индия. Всего инфекция выявлена более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн. За всё время с начала пандемии умерли более 593,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы избежали гуманитарной катастрофы в мегаполисе из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, руководство города не допустило паники, сохранило порядок и устойчивость.