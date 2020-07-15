Собянин: надеюсь, Москва избежит «жёсткой вспышки» коронавируса

https://static.news.ru/photo/f4428da6-c731-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность новой вспышки COVID-19 в столице и повторного введения карантинных мер.

Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жёсткой вспышки, — сказал градоначальник в эфире радио «Комсомольская правда».

Собянин также назвал высокие показатели заболеваемости в мире закономерным процессом.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты — это же не город <...> В стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим, — пояснил он.

Согласно последним данным, в столице за время пандемии выявлено 231,2 тысячи случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 4,2 тысячи человек, выздоровели — 167,8 тысячи.

В целом по России зафиксировано 746,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом инфекции. Выздоровели 523,2 тысячи пациентов, умерли 11,7 тысячи.

РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире. Первую тройку составляют США, Бразилия и Индия. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 страна. Общее количество заболевших превышает 13,4 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве отменены почти все введённые в связи с пандемией ограничения. С 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.