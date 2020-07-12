В Москве отменили почти все связанные с COVID-19 ограничения

https://static.news.ru/photo/92fe54d2-c4d2-11ea-8a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы.

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки.

В столице вновь начинают работать аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Разрешена также работа дискотек при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице с начала пандемии выздоровели 164,9 тысячи человек, из которых 394 — за последние сутки. Всем, кто излечился от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови.

Всего в России выявлено 713,9 тысячи случаев заражения COVID-19. РФ переместилась на четвёртую строчку по уровню заболеваемости в мире.

Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где насчитывается свыше 3,2 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.