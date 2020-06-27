Собчак рассказала правду о цели своего визита к отцу Сергию

https://static.news.ru/photo/86ec5120-b880-11ea-9290-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, зачем на самом деле приехала в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию. По словам журналистки, она снимает документальный фильм о насилии над детьми, которое совершается за стенами монастыря.

Собчак сообщила об этом после нападения на неё и съёмочную группу. Как отметила экс-ведущая «Дома-2», она приехала в Среднеуральск с девушкой по имени Кристина, которая была жертвой насилия со стороны священнослужителей. Не так давно у неё от лейкемии скончалась названая мать. По мнению послушницы, это произошло из-за того, что женщине не оказали вовремя необходимую медицинскую помощь. Собчак объяснила это тем, что отец Сергий является не только противником мнения о существовании коронавируса, но и медицины в целом. Кроме того, Кристина сказала, что в монастыре вместе с детьми жили ранее судимые люди.

Как заметила журналистка, она располагает множеством фактов, подтверждающих насилие над детьми в монастыре.

Я приехала проверять информацию, которая поступает. Мы расследуем дело Кристины и других подростков, которые свидетельствуют о том, что их избивали, когда они были детьми, — приводит слова журналистки портал URA.RU.

Также Собчак сказала, что во время нападения ей было страшнее, чем «в Северной Корее».

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря и священноначалием РПЦ возник после того, как Сергий в одной из проповедей проклял сторонников закрытия храмов в период коронавируса. Он подчеркнул, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области.

Как ранее передавал NEWS.ru, команда Собчак работала в Среднеуральском женском монастыре. В какой-то момент неизвестные напали на всю съёмочную группу. По словам журналистки, мужчины оттолкнули её так, что она упала. В это время «бугаи» били режиссёра Сергея Ерженкова.

Позднее представитель отца Сергия Всеволод Могучев опроверг слухи об избиении. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.