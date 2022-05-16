Собчак рассказала об отмене концертов группы «Би-2» в трёх городах Собчак: отменены три концерта группы «Би-2» из-за отказа музыкантов выступать под буквой Z

Ксения Собчак / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани, Уфе и Пензе отменили концерты группы «Би-2», сообщила в своём Telegram-канале Ксения Собчак. Она добавила, что это связано с отказом музыкантов выступать на площадках, где в качестве декоративного элемента есть буква Z. В пресс-службе Министерства культуры Татарстана заявили, что концерт, запланированный на 1 июня, отменили из-за невыполненного требования со стороны организаторов по безопасности зрителей.

Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет... Лева и Шура от такого компромисса отказываются, — пишет Собчак.

Она добавила, что группа планирует выступить в Питере и Астрахани, но вряд ли им дадут это сделать.

Российская музыкальная рок-группа «Би-2» отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента».