«Странный забавный дядька с кляксой»: Cобчак о Горбачеве Собчак рассказала, как впервые увидела Горбачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о том, как она первый раз в жизни увидела президента СССР Михаила Горбачева по телевизору. В детстве он показался ей «каким-то странным забавным дядькой с кляксой». Впоследствии, по словам Собчак, Горбачев проводил встречи с ее отцом — бывшим губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком — и больше «не выглядел забавным».

Первый раз я увидела Горбачева в детстве по телевизору: он казался тогда мне каким-то странным забавным дядькой с кляксой. Но потом этот дядька приходил к папе, оказывался по эту сторону экрана — и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность, — написала Собчак.

Она отметила, что планировала сделать с ним интервью, но не успела.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».