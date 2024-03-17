Собчак припомнила Киркорову «не ту дверь» и проголосовала на выборах Собчак приняла участие в электронном голосовании на выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Ксения Собчак сообщила, что проголосовала на выборах президента России дистанционно. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она добавила, что «заходит в электронную дверь», и напомнила певцу Филиппу Киркорову о «не той двери».

Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая)), — написала Собчак.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка. Для участия в голосовании звезда «голой» вечеринки подобрала сдержанный лук — черный свободный бомбер, черные штаны, очки в черной оправе и известную «извинительную» водолазку с высоким воротом.

Днем ранее другой участник «голой» вечеринки, Киркоров проголосовал на выборах президента России, явившись на участок вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру Филиппа Киркорова. Исполнительница пояснила, что не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь зрителей любым способом.