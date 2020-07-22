Собчак не явилась в полицию после задержания в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/9bffd372-cc24-11ea-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак не явилась в полицию после задержания на акции в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в отношении телеведущей составлен административный протокол, дело будет рассматриваться в Мещанском районном суде в Москве.

Отмечается, что вышедшую поддержать Сафронова, которого обвиняют в госизмене, Собчак задержала полиция на Лубянке. Позже её отпустили из полиции под обязательство о явке. Сообщалось, что ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.

21 журналист был задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку Сафронова, которого ФСБ подозревает в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений.

Как писал NEWS.ru, Собчак была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube.