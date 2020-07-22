Собчак не явилась в полицию после задержания в центре Москвы

Телеведущая Ксения Собчак не явилась в полицию после задержания на акции в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
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Отмечается, что вышедшую поддержать Сафронова, которого обвиняют в госизмене, Собчак задержала полиция на Лубянке. Позже её отпустили из полиции под обязательство о явке. Сообщалось, что ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.
21 журналист был задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку Сафронова, которого ФСБ подозревает в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений.
Как писал NEWS.ru, Собчак была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube.
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