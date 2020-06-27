Собчак извинилась перед журналисткой за угрозы

https://static.news.ru/photo/2df27e92-b88e-11ea-b587-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Телеведущая Ксения Собчак принесла извинения главному редактору онлайн-издания для девушек Wonderzine Юлии Таратуте, которая сообщила об угрозах в свой адрес, поступивших со стороны светской львицы.

Собчак в своём Telegram-канале написала, что Таратута опубликовала личную переписку, в которой она дала волю эмоциям.

Займитесь, Юлия, журналистикой, такой, чтобы к вам не на имя Собчак, обеспечивающее трафик любой, даже самой левой (не в смысле идеологии, а в смысле убожества) публикации, пришли миллионы читателей и зрителей. Займитесь настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе «чистый», а кому надо за его «плохие» взгляды вынести наше общественное порицание, — заявила Собчак.

Она также призвала главреда портала не публиковать частные переписки с «давними знакомыми, проводимыми под соусом: „помогите, люди добрые, хулиганы зрения лишают“».

С уважением и принося публичные извинения за эмоциональные высказывания в личной переписке, — подытожила Ксения Анатольевна.

17 июня на сайте Wonderzine в колонке главреда появилась заметка под названием «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак». В ней Таратута критиковала Собчак за её высказывания о расизме, американских протестах, дискриминации и полицейском произволе. После этого автомобильная корпорация Audi расторгла рекламный контракт с Собчак, а немецкое издание Business Insider обвинило её в расизме. После этого Собчак заявила, что статья была заказной.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.