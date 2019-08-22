https://static.news.ru/photo/e7676280-c441-11e9-896a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В России большинство владельцев собак — 63% — содержат кобелей. Всего же дома у наших соотечественники проживает 19 млн псов. Города — лидеры по числу таких домашних животных — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. В общей сложности наша страна занимает пятое место в мире по количеству собак. Больше хвостатых проживает только в Китае, США, Бразилии и Мексике. Такие данные News.ru предоставили аналитики компании Mars Petcare.

Между тем, отмечают эксперты, среди кошатников в России такого неравенства не наблюдается — у 51% владельцев живут коты, у 49% — кошки.

Ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов назвал «логичным предпочтение россиянами собак мужского пола».

Никто не хочет хлопот со щенками, если случится неожиданная беременность. А также владельцев пугает течка, она доставляет много хлопот. Стерилизовать собак многие не хотят. Поэтому люди предпочитают менее проблемных, как им кажется, кобелей. Николай Пименов ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина

Слова ветеринара подтверждает статистика. Только 9% российских домашних собак стерилизованы или кастрированы. Владельцы кошек более сознательны. Хирургическое удаление репродуктивных органов проведено у 33% животных.

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков считает предпочтения большинства россиян по выбору пола собаки неразумными. Самки, даже нестерилизованные, добрее, послушнее и преданнее кобелей. Именно поэтому профессиональные собаководы чаще выбирают самок.

Даже если собака сохраняет свою детородную функцию, проблемный период длится недолго — 21 день, один или два раза в год. В остальное время — она «ваша навеки». Кобель же — это вечный охотник за приключениями. А кастрированный он резко теряет интерес к жизни, становится ленивым и пассивным. Евгений Цыпленков ветеринарный врач

Любовь наших соотечественников к собакам-самцам ветеринар связывает, скорее, с особенностями российского менталитета — кобель ассоциируется с силой, властью, защитой и надёжностью. К этим качествам тяготеют многие и хотят их видеть в питомце.