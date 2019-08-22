В России большинство владельцев собак — 63% — содержат кобелей. Всего же дома у наших соотечественники проживает 19 млн псов. Города — лидеры по числу таких домашних животных — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. В общей сложности наша страна занимает пятое место в мире по количеству собак. Больше хвостатых проживает только в Китае, США, Бразилии и Мексике. Такие данные News.ru предоставили аналитики компании Mars Petcare.
Между тем, отмечают эксперты, среди кошатников в России такого неравенства не наблюдается — у 51% владельцев живут коты, у 49% — кошки.
Ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов назвал «логичным предпочтение россиянами собак мужского пола».
Слова ветеринара подтверждает статистика. Только 9% российских домашних собак стерилизованы или кастрированы. Владельцы кошек более сознательны. Хирургическое удаление репродуктивных органов проведено у 33% животных.
Ветеринарный врач Евгений Цыпленков считает предпочтения большинства россиян по выбору пола собаки неразумными. Самки, даже нестерилизованные, добрее, послушнее и преданнее кобелей. Именно поэтому профессиональные собаководы чаще выбирают самок.
Любовь наших соотечественников к собакам-самцам ветеринар связывает, скорее, с особенностями российского менталитета — кобель ассоциируется с силой, властью, защитой и надёжностью. К этим качествам тяготеют многие и хотят их видеть в питомце.