«Собаке — собачья смерть»: Пригожин о казни бывшего заключенного РФ Пригожин: окувалдованный после вступления в ВСУ бывший заключенный РФ встретился со справедливыми людьми

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» убийство бывшего заключенного РФ Евгения Нужина, перешедшего на сторону ВСУ. Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являющегося бойцом ЧВК «Вагнер», убивают кувалдой.

В данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало, — приводит «Конкорд» слова предпринимателя.

Telegram-канал Grey Zone ранее сообщил, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. Он добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.

Нужин заявил перед смертью, что в Киеве его кто-то ударил по голове, поле чего он пришел в себя в неволе, где ему сказали, что его будут судить. Пока нет официальных данных о том, кто убил бывшего заключенного.