Снятие ограничений по коронавирусу в Москве пройдёт в два этапа

https://static.news.ru/photo/98e481b2-a8aa-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения, введённые в Москве из-за распространения коронавируса, будут сниматься в два этапа. По предварительным данным, это произойдёт 10 и 15 июня.

Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе, — сообщил источник «Интерфакса».

Собеседник агентства отметил, что также мэрия рассматривает вопрос о возвращении к работе кафе, ресторанов и парикмахерских.

Ранее о планах Москвы отменить цифровые пропуска сообщал источник РБК. По его словам, власти могут объявить об этом уже 8 июня.

В настоящее время жители столицы до 14 июня должны обязательно оформлять пропуска на работу, кроме того, люди могут не более трёх раз в неделю взять QR-код для личных нужд, в том числе чтобы посетить московские парки.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.