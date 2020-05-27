Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня

https://static.news.ru/photo/fb9d4542-a03e-11ea-b408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, пока рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Власти оставляют масочный режим и социальное дистанцирование, так как опасность ещё не миновала.

Я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлён автоматически, — отметил Собянин.

При этом возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Владельцы химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами, могут снова открыться, говорится на сайте мэра. Кроме того, в столице с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

Также Собянин уточнил, что пропускной режим в Москве продлён до 14 июня.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр в рамках рабочей встречи с президентом заявил, что столица полностью готова к репетициям парада Победы и к его проведению.