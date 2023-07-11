Сняли скальп из-за ирокеза: новые детали нападения на парня в Электростали В понедельник вечером два человека порезали ножом 19-летнего Юрия Маркова из Подмосковья, он в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 июля был задержан второй подозреваемый в нападении на 19-летнего жителя подмосковного города Электросталь Юрия Маркова. Злоумышленники срезали зеленый ирокез с его головы, повредив при этом кожу. Пострадавший был госпитализирован. Что известно об этом инциденте и других таких случаях — в материале NEWS.ru.

Когда и из-за чего напали на жителя Электростали

Вечером 10 июля двое неизвестных напали на Юрия Маркова в Электростали. Как заявили в полиции, в дежурную часть УМВД «поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями».

Инцидент случился около 21:00 у бассейна «Кристалл» на Спортивной улице. Молодой человек с зеленым ирокезом попросил у незнакомцев сигарету, после чего они начали его оскорблять из-за внешнего вида и прически.

По некоторым данным, Юрий был с друзьями, но когда начался конфликт, они убежали. Злоумышленники достали нож и срезали ирокез Маркову, задев кожу головы. Прохожие помогли молодому человеку и вызвали скорую.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что инцидент случился возле винного магазина. «По словам очевидцев, причиной конфликта стала внешность парня, а точнее, его цвет волос. Юра увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета (например, красный)», — говорится в сообщении.

Фото: НАК

Что сказали о нападении в Электростали пострадавший, его близкие и омбудсмен

После нападения молодой человек попал в больницу, куда к нему приехали сотрудники полиции. В палату также пустили мать и подругу пострадавшего, правозащитники из движения «Сорок сороков» привезли ему еду и воду.

«Двое пьяных мужчин „кавказской национальности“ зацепились за внешность Юры и начали говорить о его крашеных волосах. Друг Маркова побежал звать на помощь — в это время неизвестные избили парня и буквально сняли с него скальп. По словам матери, это не первый раз, когда у молодого человека возникали конфликты с уроженцами Кавказа из-за внешности», — говорится в публикации канала «Осторожно, новости».

Сам пострадавший также подтвердил, что инцидент произошел из-за того, что людям, у которых он попросил сигарету, не понравилась его внешность. По словам Юрия, сейчас он чувствует себя «более или менее».

Как заявила NEWS.ru уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, нападение в Электростали — беспрецедентный случай. Она пообещала содействовать оказанию необходимой помощи Юрию.

«Это беспрецедентная, ужасная ситуация, которая, безусловно, не должна повторяться и в принципе происходить. Мы будем разбираться и оказывать всю необходимую помощь пострадавшему», — сказала Фаевская.

Фото: upch.mosreg.ru Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская

Что известно о задержанных после нападения в Электростали

По последним данным, полиция задержала двух подозреваемых в нападении на Юрия Маркова. Ими оказались мужчины 1993 и 1999 годов рождения. По данным управления МВД по Московской области, один из подозреваемых — житель Республики Коми. Второго злоумышленника, гражданина Таджикистана, задержали в Обнинске Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц). Позже были опубликованы фото мужчин, подозреваемых в нападении.

Как в России нападали на представителей субкультур

В феврале и марте в России, на Украине, в Белоруссии и других странах бывшего СССР стали появляться сообщения об инцидентах с участниками подростковой субкультуры «ЧВК Редан», которая якобы возникла по мотивам аниме-комиксов Hunter x Hunter.

В нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. По версии представителей «Редана», началось все с конфликта на территории фуд-корта московского торгового центра «Авиапарк» 19 февраля, после чего подобные инциденты произошли еще в нескольких городах страны. По данным СМИ, причиной конфликта в столице стал спор из-за свободных стульев. Как писали издания, противниками членов «Редана» стали одетые в спортивную одежду молодые люди — предположительно, сторонники околофутбольной субкультуры.

Фото: Соцсети «ЧВК Редан»

В январе в Краснодаре злоумышленник в камуфляже напал на молодую девушку с ирокезом на голове. По данным МВД, после инцидента побои сняли две девушки — второй оказалась подруга пострадавшей, которая зафиксировала произошедшее на камеру. По данному факту местная полиция проводила проверку.

В начале июня 2022 года в Челябинске группа скинхедов напала с цепями на неформалов. Двух участников конфликта задержали сотрудники полиции, ими оказались 16-летние подростки, о чем написал портал 74.ru.

В июне 2022-го в Подмосковье пассажир электрички избил двух подростков. Поводом послужил неформальный вид потерпевших — раздражение мужчины вызвал их пирсинг. Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения и снял избиение на камеру, а затем опубликовал видео в соцсетях.

В январе 2022 года в электричке под Рязанью двое подвыпивших граждан избили подростка и украли его берцы. По их мнению, несовершеннолетний пассажир выглядел недостаточно мужественным, чтобы носить такую обувь.

В сентябре 2021 года силовики задержали в Красноярске группу неонацистов, которые совершали нападения на молодежь неформального вида, бездомных, а также рабочих-мигрантов из стран Центральной Азии. Об этом писала «КП».

Читайте также:

Новости регионов: студент прострелил одногруппнику бедро в Оренбурге

Понасенков заявил, что напавший на него Олег Дибров «сам себя уничтожил»

Суд арестовал обливших зеленкой адвоката Пономареву

«Страшное время»: выпускницы СПбГУ устроили пикет в поддержку Милашиной

СК возбудил уголовное дело из-за нападения на Милашину и Немова в Чечне