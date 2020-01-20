У режиссёра Сергея Соловьёва диагностирован ишемический инсульт.
Как сообщает Mash, сейчас автор «Ассы» находится в реанимации — у него тяжёлая лихорадка, он дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами, отмечает издание.
Фильм «Асса» 1987 года стал одним из основных событий в культурной жизни СССР времён перестройки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.
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