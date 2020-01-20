https://static.news.ru/photo/9b3afa60-3b57-11ea-9fe8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соловьёв Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

У режиссёра Сергея Соловьёва диагностирован ишемический инсульт.

Как сообщает Mash, сейчас автор «Ассы» находится в реанимации — у него тяжёлая лихорадка, он дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами, отмечает издание.

Фильм «Асса» 1987 года стал одним из основных событий в культурной жизни СССР времён перестройки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.