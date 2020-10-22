СМИ: россияне жалуются на невозможность получить выигрыш в «Столото»

https://static.news.ru/photo/e4c81214-14cb-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Участники российской гослотереи «Столото» жалуются на трудности в получении выигрышей. В некоторых регионах деньги невозможно получить без обязательной процедуры идентификации, а также вывести выигрыш без комиссии.

По словам россиян, выигрыш в 15 тыс. рублей можно получить только после дополнительного подтверждения личности. Причём, это можно сделать только в розничной точке «Столото», которые есть не везде, пишут «Известия».

Нет точек для подтверждения личности, чтобы получить свыше 15 тыс. рублей, в Кургане, хотя лотерейные билеты там продаются. Ещё один игрок из Пермского края мог забрать свои деньги только в Казани, потому что только там ему предоставлялась возможность подтвердить личность.

Комиссия — ещё одна проблема, с которой сталкиваются участники гослотереи. Выигрыши до 15 тыс. рублей автоматически зачисляются в кошелёк мобильного приложения, но вывести их на банковскую карту без комиссии невозможно. В качестве доказательства издание приводит историю бизнесмена из Севастополя Всеволода Паевщикова.

Вы можете либо купить ещё билеты, либо, заплатив комиссию, вывести на банковскую карту, а это 2,9% плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть вам придётся заплатить этому коммерческому оператору-монополисту для получения выигрыша, — говорит предприниматель.

Представители «Столото» сообщили газете, что компания уже начала расследование по фактам жалоб. Но из-за пандемии сроки сбора и верификации информации увеличены, так как сотрудники «Столото» переведены на удалёнку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне не востребовали с выигрышей в лотереи 2,8 млрд рублей. Это деньги, за которыми победитель не обратился в течение полугода с момента проведения тиража.