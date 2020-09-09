СМИ: оппозиционных кандидатов в регионах массово исключают из списков

https://static.news.ru/photo/bf51b446-f2ba-11ea-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидаты на выборах различных уровней, которые пройдут в России в Единый день голосования 13 сентября, жалуются на противодействие со стороны органов власти.

Как пишут «Новые известия», в Костромской области партии «Народ против коррупции» отказали в регистрации всего списка. А членов партии «Яблоко» не стали регистрировать во всех регионах, где «яблочники» собирали подписи для участия в выборах депутатов парламентов.

В Воронеже не смогли зарегистрироваться «Коммунисты России», местный избирком посчитал, что они не предоставили оформленные должным образом подписные листы. Отказали в регистрации и партии «Новые люди». Там собрали свыше 60 тысяч подписей в поддержку своих кандидатов и списка партии. Но местная избирательная комиссия забраковала весь список.

9 сентября в «Новые известия» обратилась координатор партии «Объединённые демократы» в Ивановской и Владимирской областях и в Татарстане Анастасия Буракова. Она пожаловалась, что следователи проводят обыски у независимых кандидатов в мундепы и сотрудников штабов проекта «Объединённые демократы» в Ивановской и Владимирской областях и в Татарстане.

Претензии к ним основаны на якобы имевшей место в 2003 году причастности к «делу ЮКОСа», хотя на самом деле никакого отношения ни к ЮКОСу, ни к этому делу кандидаты не имели и не имеют. Основная мотивация — выбить из колеи кандидатов в местные органы власти накануне единого дня голосования, — заявила Буракова.

Снятие с предвыборной гонки коснулось не только кандидатов в муниципальные депутаты. Как рассказал изданию политолог Александр Кынев, апелляционный суд общей юрисдикции в Москве своим решением отменил регистрацию партийного списка партии «Социальной защиты» на выборах в Костромскую областную думу.

Партию, которая шла на победу, сняли с дистанции фактически за 5 дней до выборов! Я не удивлюсь, если это произошло по приказу сверху. Власти не нужны новые политические игроки, — сказал Кынев.

В Telegram-каналах, освещающих политические темы, появлялись сообщения, что КПРФ и ЛДПР договариваются с «Единой Россией» перед парламентскими выборами и поэтому не выставляют своих кандидатов в регионах, чтобы не конкурировать с ЕР, получая взамен какие-то преференции.

Заместитель секретаря ЕР Сергей Перминов назвал эти данные слухами и заявил, что кампании в регионах абсолютно конкурентны. В КПРФ и ЛДПР также расценили подобные сообщения как дезинформацию.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России полностью готова к проведению Единого дня голосования, передавал NEWS.ru.