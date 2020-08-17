Слуцкий прокомментировал заявление Европарламента

https://static.news.ru/photo/ecf92cea-e08f-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ожидаемым отказ Европарламента признавать результаты выборов президента Белоруссии. По его мнению, Запад пытается уничтожить неугодных политиков.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко, признан персоной нон грата в Евросоюзе.

Ожидаемое решение и с учётом все той же политики «двойных стандартов» и типичного разделения на «своих и чужих», — заявил Слуцкий журналистам.

При этом он спросил, где был Европарламент со своим праведным гневом во время кровавых событий в Одессе в 2014 году и протестов «жёлтых жилетов» во Франции? Парламентарий назвал главной причиной решения Брюсселя —осудить и попытаться «помножить на ноль» неугодных западу политиков.

Слуцкий также прокомментировал призыв Европарламента к России не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. По его словам, в отличии от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента Москва никогда не вмешивается в дела других стран, если об этом не просят их легитимные власти.

По мнению Слуцкого, в последние дни идёт прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил: белорусского лидера Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Науседа добавил, что у Москвы есть свой интерес. Ей нужно иметь государство-сателлит. И более того, «Белоруссия, может быть, будет полностью включена в состав России», допустил литовский президент.