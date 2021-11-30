«Случайная находка»: потрет среднего носителя ВИЧ сильно изменился

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным международной организации UNAIDS, в мире 37,7 миллиона человек инфицированы ВИЧ. В России эта цифра составляет более 1 млн. В 2021 году Кемеровская область стала абсолютным лидером в стране по количеству больных. Эксперты связывают это с плохой профилактикой заболевания и криминальным прошлым этого региона. NEWS.ru узнал об основных способах передачи инфекции и мерах её профилактики.

Пресс-служба Росстата предоставила NEWS.ru сведения о заболеваемости населения ВИЧ по субъектам Российской Федерации за январь — сентябрь 2021 года. Кемеровская область стала абсолютным лидером по количеству заражённых — 130,7 человека на 100 тысяч населения. На втором месте Пермский край — там больны 96 жителей из 100 тысяч. На третьем расположилась Иркутская область, где заражены 87,3 человека на 100 тысяч. Красноярский край занял в этом списке четвёртое место. Там инфицированы ВИЧ 84,2 человека на 100 тысяч населения.

В число регионов с наименьшим количеством зараженных вошли республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня. Москва также оказалась в ряду благополучных территорий — тут ВИЧ в среднем у 15 человек из 100 тысяч.

В 2021 году ситуация с распространением вируса в регионах изменилась по сравнению с предыдущим. По данным Росстата, за период с января по декабрь 2020 года больше всего заражённых ВИЧ проживало в Оренбургской области — 101 человек на 100 тысяч населения. На втором месте располагался Красноярский край — 97,4 заражённого на 100 тысяч населения. Замыкала тройку лидеров Чукотка — 89,1 больного на 100 тысяч. Кемеровская область в прошлом году даже не входила в первую пятёрку. Там болело 80,7 человека на 100 тысяч.

По последним данным Роспотребнадзора, предоставленным NEWS.ru со времени начала обследования населения на антитела к ВИЧ, в 1985 году по 30 сентября 2021 года общее количество подтверждённых случаев среди граждан Российской Федерации достигло более 1,5 млн. Осенью этого года поражённость населения ВИЧ-инфекцией составила 774,5 на 100 тысяч населения.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации, сообщили в ведомстве. При этом 84,5% больных проживают в 22 самых неблагополучных (с точки зрения распространения инфекции) регионах страны. Показатели поражённости ВИЧ, превышающие среднероссийское значение, имеют 22 субъекта. На первом месте Кемеровская область (2050,7 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), на втором — Иркутская (2024,2), далее Свердловская (1874,8), Оренбургская (1574,6), Самарская (1510,6), Челябинская (1406,0), Новосибирская (1361,7) области.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кузбассе, на Урале, в Поволжье и в Сибири преобладает городское население. В городах ВИЧ распространятся активней, сообщил NEWS.ru руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Кроме того, эти регионы в 90-е годы стали объектом массового распространения внутривенной наркомании. Там проходил наркотрафик и жило более платёжеспособное население, которое могло себе позволить дозу.

Когда ВИЧ попал в среду наркопотребителей, он быстро распространился среди них. В результате уже в начале 2000-х там оказалось много заражённых ВИЧ, сложился, как говорят эпидемиологи, резервуар ВИЧ-инфекции. Вадим Покровский руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, профессор руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, профессор

В 90-е годы и в начале нулевых основным способом передачи ВИЧ было использование общего шприца во время употребления наркотиков. Сейчас всё изменилось. Большинство больных, впервые выявленных в 2021 году, сообщили, что заразились при гетеросексуальных контактах (67,7%). При гомосексуальных контактах инфицировались 2,5% впервые выявленных больных. Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,3%, такую статистику сообщил Покровский. Также ВИЧ-инфекция сегодня реже выявляется среди так называемых уязвимых групп населения. Это указывает на проникновение ВИЧ в «общую популяцию», отмечает эксперт.

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Ещё 20 лет назад ВИЧ в России поражал наиболее бедные и социально незащищённые группы населения. Сейчас же им болеют и образованные граждане с высоким уровнем дохода, подтверждает слова коллеги в беседе с NEWS.ru эпидемиолог, бывший сотрудник Роспотребнадзора Лариса Дементьева. ВИЧ распространился среди всех слоёв населения и обезопасить себя себя поможет только грамотная профилактика.

Заразится человек или нет, скорее зависит от уровня его половой грамотности. Степени ответственности за своё здоровье. Также от уровня осведомлённости о проблеме ВИЧ в целом. Многочисленные исследования показывают, что от уровня дохода это уже никак не зависит. По крайней мере в нашей стране. Лариса Дементьева эпидемиолог, бывший сотрудник Роспотребнадзора эпидемиолог, бывший сотрудник Роспотребнадзора

Городской житель в возрасте от 28 до 40 лет, который не находится в постоянных отношениях и часто меняет сексуальных партнёров, так описал типичный портрет человека, заражённого ВИЧ, председатель общественного движения «Шаги» Игорь Пчелин. Он пояснил NEWS.ru, что именно люди среднего возраста сегодня являются наиболее уязвимой группой.

Их детство пришлось на 90-е — начало 2000-х годов, когда не было политических программ, о болезни не рассказывали. Осведомлённость о заболевании у них крайне низкая. Молодёжь же сейчас реже инфицируется. Много профилактических программ, в том числе в школах, она более продвинутая. Игорь Пчелин председатель общественного движения «Шаги» председатель общественного движения «Шаги»

Человек, который заражает сексуального партнёра ВИЧ-инфекцией, как правило, сам не знает, что болен, продолжает Игорь Пчелин. У многих заболевание не проявляет себя долгие годы. Представление о том, что у заражённого резко начинается череда бесконечных ОРВИ — это один из мифов. Ухудшение состояния здоровья происходит через несколько лет после инфицирования. Всё это время человек будет чувствовать себя здоровым. По словам Пчелина, ВИЧ в России по-прежнему является, как правило, случайной находкой: решил проверить свой статус из любопытства или проходил медицинское обследование по другому поводу. Часто в России болезнь обнаруживают уже в запущенном состоянии, когда терапия может быть не так эффективна. Поэтому регулярные обследования и защищённые половые контакты являются самой эффективной профилактикой заболевания.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал материалы, в которых говорится, что 25% ВИЧ-инфицированных в России не знают о своём диагнозе. А в мире таких около 25%.