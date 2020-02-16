https://static.news.ru/photo/ece273c4-50f7-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Киркора Фото: deloros.msk/facebook.com

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатной проститутки», некорректны и оскорбительны.

По её словам, ни один мужчина не должен заниматься оскорблениями и унижениями, передаёт «Интерфакс».

Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многожёнство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжёлое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй—третьей женой, — подчеркнула она.

Представитель СПЧ уверена, что решение пары не регистрировать отношения не умаляет уважительного отношения и любви партнёров друг у другу. Так же отсутствие штампа в паспорте не отменяет договорённостей имущественного характера и не лишает детей поддержки родителей.

При этом каждый имеет право на собственную позицию и её высказывание, однако общество может с этим не согласиться, заключила она.

Широкая общественная дискуссия возникла после того, как протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён.

Позднее священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Тем не менее, несмотря на устоявшееся в обществе понимание гражданского брака как отношений без регистрации в ЗАГСе, с точки зрения религии так называются семьи, которые оформили свои отношения официально, но не венчались в церкви. Отношения без штампа в паспорте правильнее считать сожительством, подчёркивают оппоненты священника. Они уверены, что, говоря именно о гражданском браке, Димитрий Смирнов не мог забыть о столь важном, с точки зрения Церкви, нюансе. Таким образом, истинный посыл его слов может быть иным.

В Русской православной церкви тем временем заявили, что протоиерей не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом, отметили там, отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, писал NEWS.ru.