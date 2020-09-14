Слепого жителя Оренбургской области лишили водительских прав

https://static.news.ru/photo/194b179e-f68a-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg МФЦ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слепого жителя Медногорска в Оренбургской области лишили водительских прав. Решение было принято судом по требованию городской прокуратуры. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура сейчас выясняет, каким образом человек с диагностированной слепотой мог получить водительские права. Обстоятельства получения в больнице необходимого медицинского свидетельства устанавливает полиция.

Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки, — цитирует представителей прокуратуры ТАСС.

Мужчина ранее обратился для замены водительского удостоверения в МФЦ. Там он предоставил медицинское заключение, согласно которому противопоказаний к вождению у него нет. Фактически мужчина не имел контактов с правоохранителями. Непосредственно права он также получил в МФЦ.

Как ранее передавал NEWS.ru, мужчина с 2004 года стоит на учёте в диспансере под наблюдением офтальмолога, в 2018 году врачи констатировали ему слепоту обоих глаз.