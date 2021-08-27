Следствие опровергло связь Бережного с другими пропажами детей в Тюмени
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:30, 27 августа 2021
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Следствие не нашло доказательств причастности Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве восьмилетней школьницы Анастасии Муравьёвой, к пропажам других детей в Тюмени. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вероятнее всего, Бережной не тот маньяк, версия о котором существует у правоохранительных органов. Но его мужчину всё равно проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.
Начата работа в этом направлении, но пока рано говорить, что он совершил убийство девочки в 2011 году в Нягани, — рассказал источник.
Там подозреваемый служил помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в 2008–2011 годах.