СКР возбудил дело по факту осквернения в Афинах памятника советским воинам

Возбуждено уголовное дело по факту оcквернения памятника советским воинам в Афинах. Об этом сообщил Следcтвенный комитет России, передаёт ТАCС.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Афинах вандалы осквернили памятник советским воинам, сражавшимся за независимость страны в ходе Второй мировой войны. Они нарисовали на нём символ украинского нацбатальона «Азов». Посольство России в Афинах призвало власти страны найти и наказать виновных по закону.

Ранее сообщалось, что во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый ещё в 1970 году. Монумент предлагали демонтировать с 2007 года. В 2016 году местные депутаты заявляли о том, что наличие данного памятника идёт вразрез с законом о декоммунизации. А уже в 2018-м на нём появилась надпись «Памятник оккупантам». Отмечается, что к работе по сносу были привлечены краны и множество людей.