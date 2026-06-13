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13 июня 2026 в 09:03

Скошенная трава больше не пропадет — 7 хитрых способов пустить ее на пользу огороду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После стрижки газона на участке остаются целые горы травы, и многие просто вывозят ее или сжигают. А зря — в июле такая зелень может здорово выручить огород и даже заменить часть удобрений. Главное — использовать ее правильно.

Подвяленная трава отлично подходит для мульчи. Она удерживает влагу, защищает корни от жары и мешает сорнякам расти. Еще ее можно отправить в компост, чередуя с сухими листьями или ветками. Так удобрение созреет быстрее и не будет неприятно пахнуть.

Траву часто кладут в теплые грядки и на дорожки между грядками. А при посадке томатов, перцев и капусты опытные дачники добавляют в лунку немного подвяленной зелени — это помогает растениям быстрее пойти в рост. Свежую траву лучше не использовать, чтобы не перегреть корни.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь специально подсушивает траву перед использованием на грядках. Еще один полезный совет — не укладывать мульчу слишком толстым слоем, иначе под ней может появиться плесень и слизни.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
Общество
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трава
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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