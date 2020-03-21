https://static.news.ru/photo/07a1f954-6bb1-11ea-b457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/ Global Look Press

Лётчик-снайпер Анатолий Фетисов скончался на 67-м году жизни. Он был первым командиром российского полка «Нормандия — Неман». Причиной смерти пилота стало онкологическое заболевание.

Фетисов длительное время был главой Ассоциации и председателем Совета российских ветеранов авиаполка. Также в 1997 году его наградили серебряным орденом Национальной обороны Франции, пишет РЕН ТВ.

В сентябре 2019 года NEWS.ru сообщал о гибели лётчика-космонавта СССР Геннадия Манакова. Он скончался на 70-м году жизни.