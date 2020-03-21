Лётчик-снайпер Анатолий Фетисов скончался на 67-м году жизни. Он был первым командиром российского полка «Нормандия — Неман». Причиной смерти пилота стало онкологическое заболевание.
Фетисов длительное время был главой Ассоциации и председателем Совета российских ветеранов авиаполка. Также в 1997 году его наградили серебряным орденом Национальной обороны Франции,
В сентябре 2019 года NEWS.ru сообщал о гибели лётчика-космонавта СССР Геннадия Манакова. Он скончался на 70-м году жизни.
Добавьте наши новости в избранные источники