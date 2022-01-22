Скончался бывший личный фотограф Ельцина Донской

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской скончался в Москве. Ему было 85 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на близких почившего.

Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей, — сказал один из близких фотографа.

Как рассказал работавший вместе с ним фотограф Сергей Гунеев, Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Многие его снимки послужили пособием для обучения молодых специалистов. Когда же почивший работал личным фотографом Ельцина в период с 1991 по 1997 год, то он был для него практически членом семьи.

Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко, — добавил Гунеев.

Донской также был лауреатом более 160 международных премий. Он много лет проработал в АПН и РИА Новости.

Ранее сообщалось, что скончался глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Повар более 30 лет проработал на кремлёвской кухне, в том числе готовил для президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина. Информацию о кончине Виктора Беляева подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров. По их словам, Беляев был хорошим наставником и прекрасным коллегой, с его именем связаны самые громкие кулинарные мероприятия.

Беляев с 1978 по 2008 год работал на комбинате питания «Кремлёвский», став там генеральным директором. В 2008 году возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России.

Комбинат питания «Кремлёвский» имеет подразделения, которые работают в Кремле, правительстве РФ, Госдуме, Совете Федерации, Верховном и Конституционном судах, а также в комплексе зданий администрации президента.