Скандал со школьницами в Воронеже: почему они снимали нижнее белье до ЕГЭ

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Школьницам из Воронежа пришлось показать нижнее белье охранникам учебного заведения, чтобы попасть на единый государственный экзамен (ЕГЭ). Что об этом известно, как на ситуацию отреагировали в Минобразования и Госдуме?

Что за скандал перед экзаменами в Воронеже

Ученицы школы № 62 в Воронеже пожаловались, что их просили снимать нижнее белье перед ЕГЭ во время проверок на наличие шпаргалок. Видео с камер наблюдения в учреждении опубликовал Telegram-канал Baza.

«На ролике видно, как ученица подняла кофту и показала лифчик проверяющему мужчине, когда рамка запищала. Несмотря на это, школьницу все равно не пропустили. Другие школьницы лифчик не показывали, а снимали его на улице при других учениках — все из-за того, что металлодетектор сработал на косточки в лифчике», — говорится в сообщении канала.

Как пишет Telegram-канал SHOT, охранники учебного заведения заставляли учениц поднимать футболки и показывать грудь, а некоторых — и вовсе снимать лифчики и даже трусы. По данным источника, школьники также пожаловались на то, что в туалетах во время экзамена отсутствовали двери в кабинках.

Что показало расследование регионального Минобразования

После жалоб учеников Министерство образования Воронежской области организовало проверку запись камер видеонаблюдения в школе № 62. Первые результаты служебного расследования по пункту приема ЕГЭ не нашли подтверждения жалобам школьниц на нарушение этики в работе охранников перед экзаменом, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным созданной для расследования инцидента комиссии, при проходе некоторых участниц сработал сигнал, в каждом случае девушек просили подумать, в чем его причина, а также предложили отдать запрещенные предметы и пройти дополнительную проверку ручным металлодетектором.

«Для контроля за соблюдением прав ребят министерством подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности будут представлены записи с камер видеонаблюдения», — сообщил представитель правительства региона.

Как отреагировали на скандал общественники и в Госдуме

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от школы № 62 в Воронеже предоставить полные видеокадры с досмотром выпускниц, которые пожаловались на то, что их просили снимать нижнее белье во время проверок на наличие шпаргалок.

«После проведенной проверки сообщают о том, что в воронежской школе № 62 досмотр проходил по всем правилам, нарушений не зафиксировано. Прошу показать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу, где, предположительно, и снимали предметы одежды школьницы (с их слов). Есть обращения от девочек с их полными данными», — отметила Мизулина.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина собирается поднять тему с демонстрацией нижнего белья школьницами перед ЕГЭ на пленарном заседании Госдумы.

Также председатель комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила SHOT, что вся история требует дополнительной проверки, однако произошедшее — «безобразие и нарушение прав школьников». Она пообещала, что в случае подтверждения факта, что учениц заставляли снимать нижнее белье, сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности.

«Если там даже кого-то заставили раздеться, то это уже правонарушение, а может, и преступление», — добавила Казакова.

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