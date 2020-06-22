СК возбудил уголовное дело против главы управления лесами Алтайского края

https://static.news.ru/photo/bd0e38d8-b45a-11ea-8089-fa163e074e61_660.jpg Леса Белокурихинского лесничества Фото: kremlin.ru

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудил Следственный комитет по Алтайскому краю в отношении главы управления лесами региона Владимира Черных и начальника отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству Натальи Стычинской.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, Стычинская и Черных в 2017 году организовали вырубку деревьев в защитных лесах Белокурихинского лесничества для прокладки противопожарного разрыва, нанеся ущерб лесному фонду РФ в размере 950 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.

Факт нарушения чиновниками законодательства был выявлен сотрудниками ФСБ по региону. В данный момент продолжается проведение следственно-оперативных действий в управлении лесами Алтайского края.

В настоящее время по уголовному делу ведётся сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в управлении лесами Алтайского края. Поводом визита к чиновникам явилось уголовное дело, которое возбуждено по факту превышения должностных полномочий.