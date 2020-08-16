Синоптики предупредили о ночных заморозках в ряде регионов России

https://static.news.ru/photo/bacf9036-df42-11ea-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Гидрометцентра Росси Роман Вильфанд предупредил о надвигающихся заморозках на территории России. Это коснётся Коми, Омской, Иркутской областей и Якутии.

До заморозков понизится температура воздуха в Коми, в Сибирском федеральном округе. В Омской области температура воздуха понизит до −3 градусов, в Иркутской — до −2 градусов, приводит слова Вильфанда ТАСС.

В Якутии температура воздуха также понизится до минус трёх градусов. Заморозки в этих регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

Это уже такие признаки осенней погоды, — резюмировал Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве потеплеет до 20–23 градусов уже 16 августа. Он отметил, что такая же погода сохранится в регионе в два последующих дня.