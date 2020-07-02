Синоптики предупредили о 40 градусах жары в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/79bec070-bcc0-11ea-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд регионов России в ближайшие десять дней окажется во власти аномально высоких температур. Превышение нормы на шесть градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Огромные территории, начиная с Новой Земли, — Ямало-Ненецкий округ, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы — Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов, — отметил учёный.

В ближайшие пять-шесть дней столбик термометра поднимется до 36-38 градусов тепла в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Местами даже будет фиксироваться 41 градус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москву придёт рекордная жара. На следующей неделе температура воздуха преодолеет отметку в 30 градусов. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, ожидается, что осадки прекратятся, будет преобладать переменная облачность без осадков.