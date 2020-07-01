Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов

https://static.news.ru/photo/d0e87a2c-bc3d-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москву придёт рекордная жара. На следующей неделе температура воздуха преодолеет отметку в 30 градусов. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Начиная с понедельника мы ждём, что осадки прекратятся, будет преобладать переменная облачность без осадков. Температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов, — сообщила она РИА Новости.

По её словам, уже в середине недели столбики термометров покажут выше 30 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов РФ в конце июня — начале июля прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется. Он отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10–11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами, писал NEWS.ru.