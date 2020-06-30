Метеорологи предупредили об опасном индексе ультрафиолета в течение недели

https://static.news.ru/photo/d85aea8a-bace-11ea-ab92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве регионов России на текущей неделе прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью, — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10-11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики спрогнозировали в конце июня-начале июля комфортную летнюю погоду в Москве. По их словам, в середине недели температура воздуха днём будет подниматься до 28-29 градусов. Осадки будут выпадать местами, а на выходных дожди пройдут по всей территории столицы. После этого температура несколько снизится.