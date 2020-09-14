Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре 15 сентября

https://static.news.ru/photo/60aa55e8-f719-11ea-aca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 15 сентября, на территории Москвы ожидается порывистый ветер. А вот выпадение существенных осадков в этот день обойдёт горожан и гостей столицы стороной. Этой информацией в разговоре с журналистами поделился ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погодные условия в городе будут определяться тыловой частью уходящего циклона. Это значит, что в Москве будет облачно, с прояснениями и без существенных осадков.

Северо-западный ветер, 4–9 метров в секунду, порывистый. В столице — плюс 15–17, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что уровень атмосферного давления в городе поднимется и его показатели достигнут отметки в 751 миллиметр ртутного столба.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание. Последним тёплым днём для москвичей станет четверг, 17 сентября.

Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 17 сентября ожидается потепление, воздух прогреется до 20 градусов. После этого москвичей ждёт снижение температуры.