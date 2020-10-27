Синоптики пообещали москвичам необыкновенно тёплую среду

https://static.news.ru/photo/0499fd44-18de-11eb-b22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехарактерно тепло для этого времени года будет в Москве 28 октября, рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Дневная температура поднимется на 5–6 градусов выше климатической нормы, при этом осадков не ожидается, передаёт РИА Новости.

Благодаря влиянию антициклона, в Москве сегодня обойдётся без осадков, при переменной облачности в течение дня воздух прогреется до плюс 10 — плюс 12 градусов, в столичном регионе — до плюс 8 — плюс 13 градусов, — сказала синоптик.

Несильный ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление остаётся повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.

Стемнеет в Москве в 16:58, долгота дня составит 9 часов 29 минут.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в столице 28 октября выдалось в 1895 году, когда столбики термометров поднялись до +14,6 градуса. В 1912 году в этот день в Москве стоял мороз, −15,7 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что почти на всей территории России последние дни октября ожидаются аномально тёплыми. По его словам, на азиатской части страны температура будет выше нормы на 10–15 градусов, а на европейской — на четыре градуса.