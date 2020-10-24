Синоптик пообещал аномально тёплый конец октября

https://static.news.ru/photo/36ae6358-1652-11eb-ae43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что почти на всей территории России последние дни октября ожидаются аномально тёплыми. По его словам, на азиатской части страны температура будет выше нормы на 10–15 градусов, а на европейской — на четыре градуса.

Тёплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень тёплые массы с Тихого океана, — цитирует учёного ТАСС.

Наиболее ярко аномалия проявится в Якутии и на Чукотке, где днём столбик термометра будет держаться около нуля, а по ночам — у отметок 10–15 градусов мороза, добавил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на предстоящей неделе. По его словам, синоптики прогнозируют «бабье лето». Тишковец отметил, что тепло пока сохраняется и «осень не собирается вообще сдаваться».